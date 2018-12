Consommation responsable, une tendance d'avenir?

Écoutez On parle d'argent. Pour cet épisode, on se penche sur la consommation responsable avec Fabien Durif, professeur à l'ESG UQÀM et directeur de l'Observatoire de la consommation responsable.

La consommation régit notre quotidien, elle meuble nos rues et tapissent nos murs facebook.

On se laisse tous prendre par les vagues publicitaires, les nouveaux besoins, on fait des emplettes et on s’endette.

Les centres commerciaux s’abreuvent de nos passages et le monde, lui, s’essouffle à petit feu d’usine.

Au milieu de ce système où croissance est le maitre mot, des voix s’élèvent depuis une dizaine d’années pour appeler à la conscience, à la prudence, à la responsabilité.

Le concept de consommation responsable est né. Il recouvre un grand nombre de pratiques.

Certaines sont déjà ancrées dans nos habitudes au Québec comme le recyclage.

D’autres sont en développement comme le marché de seconde main, l’économie collaborative, l’achat de produits durables ou la consommation locale.

Penser à l’environnement et à l’économie devient pour certain un réflexe et la mentalité évolue progressivement.

Mais, car il y a un toujours un « mais » quand on parle d’argent, cette nouvelle conscience apparait pour les âmes opportunistes comme un marché à conquérir.

Le Marketing et les marques intègrent parfois les initiatives sociales pour en faire un outil au bénéfice de leur image. L’économie collaborative peut également être instrumentalisée.

Dans la convivialité, l’entraide et les initiatives altruistes, s’ingère parfois la logique marchande.

Alors, que vaut vraiment la consommation responsable ? Sommes-nous devenus plus consciencieux, plus sensibles ? Les entreprises ont-elles réellement pour ambition d’être plus responsables?

Au final, la consommation responsable n’est-elle que l’arbre qui cache la déforestation ?

