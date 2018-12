PICARD, Jacques



À LaSalle, le 29 novembre 2018, à l'âge de 89 ans, est décédé Monsieur Jacques Picard, époux de feu Mme Jeannette Bray.Il laisse dans le deuil ses enfants Lorraine et Daniel, ses petits-enfants Maggie, Véronique et Frédérique, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Marie-Paule, Huguette, Micheline et Élyse, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 12 décembre 2018 de 14 h à 20 h suivi des funérailles à 20 h en la chapelle du complexe:La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de LaSalle pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à l'Association des Amputés de guerre serait apprécié en sa mémoire.