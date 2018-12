MARCOTTE, Claude A.



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Claude A. Marcotte, à l'âge de 80 ans.Outre son épouse Rita Marcotte née Truman, il laisse dans le deuil ses enfants Linda (Ghislain) et Daniel (Guylaine), ses petits-enfants Cynthia (René-Maxime), Francis (Mélisande) et Michaël (Chanel), son arrière-petite-fille Julia, sa soeur Réjeanne (Laurier) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le samedi 8 décembre 2018 de 10h à 13h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 13h en la chapelle du complexe.Nous remercions les infirmières du 8e étage de l'hôpital Pierre Boucher.Des dons en sa mémoire, à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.