TÉTREAULT, André



À Cowansville, le 26 novembre 2018, à l'âge de 78 ans, est décédé André Tétreault époux de feu Lucille Nantel.Outre sa mère Rose Boulanger (107 ans), il laisse dans le deuil ses enfants Monique et Marc, leurs conjoints, ses petits-enfants Marc-André et Isabelle, ses frères, sa soeur ainsi que plusieurs autres parents et amis.Ses funérailles seront célébrées le samedi 8 décembre 2018 à 11h00 en l'église Saint-Romuald de Farnham au 453, rue Yamaska Est, Farnham QC J2N 1J2. Sa famille recevra les condoléances à l'église à compter de 10h00.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.