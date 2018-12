LANDRY, René



Le 29 novembre 2018 au Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM), est décédé René Landry.Il laisse dans le deuil son épouse, Lucile Lavallée, ses enfants: Louise (Yvon Désy), Monique (Benoît Barry), Jacques (Dominique Aubin) et Marc, ses petits-enfants: Étienne, Julie (Sacha), Jérôme (Claudia), Benoit, Simon (Myriam), Caroline (Julien), Mathieu, Anabelle (Kevin), Andréanne, Paul et Camille, ses arrière-petits-enfants: Madeleine, Léo et Gabrielle, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au complexe:le vendredi 7 décembre, de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h, ainsi que le samedi 8 décembre à compter de 9 h. Les funérailles suivront à 11 h à la chapelle du Complexe.Plutôt que d'envoyer des fleurs, vous pouvez faire un don à l'Association pulmonaire du Québec.