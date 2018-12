«Gilets jaunes»: Macron demande aux partis et syndicats de lancer un appel «clair et explicite au calme»

PARIS | Emmanuel Macron a demandé mercredi «aux forces politiques et syndicales, au patronat de lancer un appel clair et explicite au calme», a déclaré le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, visant le risque de violences ce week-end liées à la crise des «gilets jaunes».

«Le moment que nous vivons n’est plus à l’opposition politique, mais à la République», a ajouté M. Griveaux, citant le chef de l’État, à l’issue du Conseil des ministres et au lendemain des annonces visant à apaiser la colère des manifestants.

Emmanuel Macron «a insisté sur le fait que certains aujourd’hui ne poursuivent qu’un seul et même objectif: attaquer la République», a souligné M. Griveaux. Le chef de l’État a également dénoncé «le silence coupable et l’opportunisme de ceux qui se livrent à ces comportements».

«Dans ce contexte, il en a appelé à la mobilisation de chacun des membres du gouvernement. Mais il a également appelé au sens des responsabilités de toutes nos parties prenantes, et le président de la République a demandé aux forces politiques, aux forces syndicales, au patronat, de lancer un appel clair et explicite au calme et au respect du cadre républicain», a insisté M. Griveaux.

Relancé pour savoir si M. Macron visait des responsables politiques en particulier, le porte-parole du gouvernement a déclaré: «Ceux qui font preuve de cynisme, d’opportunisme, je crois, se dévoilent jour après jour sur les plateaux de télévision et à vos micros. Il est donc inutile de les nommer. Ils se reconnaîtront.»

L’exécutif se déployait mercredi à l’Assemblée et dans les médias pour défendre ses mesures visant à apaiser la crise des «gilets jaunes», alors que se profile le risque d’un nouveau week-end de violences.

Manifestation d'agriculteurs

Par aileurs, les agriculteurs manifesteront toute la semaine prochaine, à des dates différentes selon les territoires, afin de protester contre l’«agri-bashing» et réclamer la mise en oeuvre des ordonnances de la loi Alimentation, a déclaré mercredi à l’AFP Christiane Lambert, présidente de la FNSEA.

«Il n’y a pas une date unique, il y a une semaine», a déclaré la présidente du syndicat majoritaire, à l’issue d’une réunion pour déterminer les modalités de la mobilisation.

«Les équipes départementales FDSEA et JA se concertent pour organiser des événements, en fonction de leur actualité départementale. Ceux qui ont une assemblée générale ou un intervenant national qui vient parce qu’on est en campagne (pour le renouvellement des) chambres (d’agriculture NDLR), ils ne vont pas faire ça le même jour», a-t-elle expliqué.

«Ce n’est pas un jour, une heure, un lieu, c’est une consigne sur des sujets de revendication», a insisté Mme Lambert.

Elle a souligné que ce mouvement ne rallierait pas les «gilets jaunes»: «ils ont voulu un mouvement apolitique, asyndical, je respecte», a déclaré Mme Lambert, évoquant «des problématiques spécifiques sur nos domaines».

«Évidemment, les préfectures et les parlementaires seront des objectifs et des lieux où nous porterons nos revendications, dans la responsabilité et le respect des personnes et des biens, en corps intermédiaire responsable. Pour la forme, je ne sais pas, ce n’est pas encore arrêté, ça se prépare», a indiqué Mme Lambert.

Au premier rang des préoccupations, l’«agri-bashing», qualifié par Mme Lambert de «matraquage des agriculteurs».

Citant notamment la plateforme glyphosate mise en place par le gouvernement, par le biais de laquelle les agriculteurs peuvent déclarer leur sortie des usages de cet herbicide controversé, afin de partager leur expérience, Mme Lambert a estimé que «les agriculteurs se sentent humiliés».

Concernant l’annonce par le ministre de l’Agriculture Didier Guillaume du report des ordonnances de la loi Agriculture et Alimentation, Mme Lambert a prévenu: «c’est reporté, mais il ne faut pas qu’il y ait de reculade de la part du gouvernement».

«L’important c’est que ça puisse s’appliquer au 1er janvier», a-t-elle insisté.