Il est maintenant possible d’avoir un «matching tattoo» avec vos vedettes préfs

Il n’y a plus de doute, les petits tatouages minimalistes ont la cote cette année et à notre plus bonheur, le site web INKED by Dani a lancé des versions temporaires de tatouages de nos célébrités favorites.

Oui, oui, il sera possible d’avoir la même réplique le temps de quelques jours ou tout simplement, avant de faire le grand saut et de vous faire tatouer.

Le petit plus? Ils sont vraiment abordables, seulement 1,50$ US.

La ligne comprend des dessins inspirés par Selena Gomez, Ariana Grande, Rihanna, Hailey Bieber, Cara Delevingne et Dakota Johson.

À go, inspirez-vous!

1. Note de musique – Selena Gomez

1,50$ US à inkedbydani.com

2. Petit nuage - Ariana Grande

1,50$ US à inkedbydani.com

3. Petite croix – Rihanna

1,50$ US à inkedbydani.com

4. Flèches vers le haut – Hailey Bieber

1,50$ US à inkedbydani.com

5. Diamant (dans l’oreille) – Cara Delevingne

1,50$ US à inkedbydani.com

6. Petits oiseaux – Dakota Johnson

1,50$ US à inkedbydani.com

