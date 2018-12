Intersection mortelle dans Rosemont: les virages à gauche sur Pie-IX interdits

MONTRÉAL | Les virages à gauche sur le boulevard Pie-IX à partir de la rue Beaubien seront interdits pour sécuriser cette intersection où deux piétons ont perdu la vie en deux ans, a décidé le conseil d’arrondissement de Rosemont–La-Petite-Patrie lundi.

«On voulait absolument bouger là-dessus dans la première année du mandat, a affirmé le conseiller du district Marie-Victorin, Jocelyn Pauzé. On a dit en campagne qu’on s’engageait dès la première année à poser des gestes concrets pour sécuriser des artères, des intersections dangereuses à Montréal.»

La problématique est connue depuis longtemps: selon les données de la Ville de Montréal, l'intersection figure parmi les cinq plus dangereuses de la métropole depuis au moins dix ans, et trônait au sommet du palmarès entre 2007 et 2011 pour les collisions impliquant des aînés.

Deux décès

La nouvelle a été bien accueillie par Carole Lafrance, directrice générale des Habitations Nouvelles Avenues, la résidence pour personnes âgées où habitait une femme de 85 ans décédée en mars dernier après avoir été happée par une voiture qui tournait sur Pie-IX.

Photo Agence QMI, Camille Dauphinais-Pelletier

«On se rend bien compte que cette intersection-là a été faite initialement non pas pour les piétons, mais pour la circulation automobile nord-sud dans la ville», a-t-elle expliqué.

Avec ses six voies, le boulevard Pie-IX peut être long à traverser à pied, et plusieurs voitures circulant sur Beaubien tentent d’y accéder en tournant à gauche sur la lumière verte, en même temps que le feu pour piétons.

En 2017, un homme de 63 a aussi perdu la vie alors qu’un autobus scolaire l’a frappé. Dans les deux cas, les conducteurs venaient de faire un virage à gauche légal, sur une lumière verte.

Mobilisation efficace

Une mobilisation citoyenne s’est mise en place en mai 2018, deux mois après le dernier accident fatal. Mme Lafrance fait partie d’un comité composé notamment de résidents et de parents du secteur, inquiets pour leur sécurité ou celle de leurs enfants.

«On a eu des rencontres avec des intervenants de la Ville où on a pu faire diverses suggestions, a rapporté Mme Lafrance. On a été très contents de l’écoute qu’on a reçue, on a eu l’impression qu’ils reconnaissaient qu’il y avait un problème, que la sécurité était importante et qu’il fallait trouver une façon de concilier les différents intérêts de tout le monde.»

Des mesures avaient d’ailleurs été mises en place depuis le printemps. Le marquage au sol avait été amélioré, et le temps alloué aux piétons pour traverser le boulevard a été augmenté à deux reprises.

Vigilance

Si l’interdiction du virage à gauche au feu vert est une «bonne nouvelle» pour Mme Lafrance, celle-ci souligne que le comité reste actif et que la vigilance est de mise, surtout étant donné que cette voie de circulation est appelée à changer au cours des prochaines années avec les travaux d’implantation du Service rapide par bus (SRB) Pie-IX.

Photo Agence QMI, Camille Dauphinais-Pelletier

Le virage à gauche sur Pie-IX à partir de Beaubien sera interdit de 7 h à 22 h, tous les jours de la semaine. L’interdiction touchera aussi les virages sur la 20e et la 21e Avenue de 6 h à 9 h 30 et ceux sur la 23e et 25e Avenue de 15 h à 18 h 30, du lundi au vendredi.

La nouvelle signalisation sera installée bientôt.