Jessica Simpson répond à Natalie Portman, qui a critiqué une photo d'elle en bikini

Jessica Simpson s'est tournée vers Twitter pour répondre à des critiques que Natalie Portman lui a lancées.

Au cœur de la controverse se trouve une photo sexy de Jessica Simpson prise en 1999, accompagnée de la mention: «Je suis vierge.» Natalie Portman a dévoilé en entrevue que ce type d'image l'avait rendue très perplexe à l'époque où elle était une toute jeune femme.

AFP

«Je me souviens d’être une adolescente et de voir Jessica Simpson en couverture d’un magazine, qui disait: “Je suis vierge” alors qu'elle portait un bikini. J’étais perplexe, a déclaré la star de Vox Lux, âgée désormais de 37 ans. Je ne savais pas ce que cela essayait de me dire en tant que femme, en tant que jeune fille.»

Jessica Simpson n'a pas aimé ces commentaires de sa consœur et a tenu à lui répondre publiquement sur son compte Twitter.

REUTERS

«Natalie Portman, j'ai été déçue, ce matin, de lire que je t'ai rendue “perplexe” en portant un bikini sur une photo d'un magazine prise quand j'étais encore vierge, en 1999. En tant que personnalités publiques, nous savons toutes deux que notre image n'est pas totalement sous notre contrôle. J'ai toutefois appris à être moi-même et à honorer les différentes façons dont les femmes s'expriment. C’est pourquoi je croyais alors – et je crois toujours maintenant – qu'être sexy en bikini et être fière de son corps ne signifie pas vouloir avoir des relations sexuelles.»

Natalie Portman n'a pas répondu aux critiques lancées par Jessica Simpson.