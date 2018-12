Kevin Hart aux Oscars

L’humoriste Kevin Hart animera la prochaine cérémonie des Oscars, succédant ainsi à Jimmy Kimmel, en poste pour les deux éditions précédentes. En attendant la remise des statuettes dorées, voici cinq choses à savoir sur le comique américain.

Un record de billets vendus

La réputation de Kevin Hart n’est plus à faire, surtout chez nos voisins du Sud. À preuve, plus tôt cette semaine, il dépassait le cap des 1,5 million de billets vendus pour sa présente tournée, Irresponsible. L’été dernier, il devenait le tout premier humoriste américain à vendre plus d’un million de billets en moins de six mois.

Humoriste et acteur

En plus d’être humoriste, Kevin Hart mène en parallèle une carrière d’acteur. Dans les dernières années, on a pu le voir, entre autres, dans les comédies Prison 101, Jumanji : Bienvenue dans la jungle et Agence de renseignements. Il a également prêté sa voix à des personnages de films d’animation à succès tels que Comme des bêtes et Les aventures du Capitaine Bobette.

Après la controverse

Trois ans après la controverse « Oscars So White », ou « des Oscars si blancs » en français, l’Académie ramène un animateur de couleur à la barre de son gala. Kevin Hart deviendra ainsi le sixième Afro-Américain à s’acquitter de cette tâche, succédant ainsi à Sammy Davis Jr, Diana Ross, Richard Pryor, Whoopi Goldberg et Chris Rock.

Des cotes d’écoute en chute libre

Kevin Hart réussira-t-il à faire monter les cotes d’écoute de la cérémonie télévisée ? Cette année, la dégringolade a atteint un niveau sans précédent. Les Oscars ont enregistré leurs plus basses cotes d’écoute en 10 ans, allant chercher 26,5 millions de fidèles. À titre comparatif, l’année précédente avait rallié 33 millions de téléspectateurs.

Vague de changements

La présence de Kevin Hart aux commandes des Oscars n’est pas le seul changement qui sera apporté à la remise de prix en 2019. Le format de la soirée a été entièrement revu afin d’offrir une cérémonie plus courte, ne dépassant pas les trois heures. Certains prix seront donc remis durant les pauses publicitaires, et les discours de remerciement correspondants diffusés plus tard durant le gala.

► La cérémonie des Oscars sera diffusée le 24 février prochain sur les ondes du réseau ABC. Les nominations seront quant à elles annoncées le 22 janvier.