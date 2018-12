La CAQ dépose son projet de loi pour resserrer les règles sur le cannabis

Le gouvernement Legault a déposé mercredi un projet de loi qui fera du Québec la province où les règles entourant la vente de cannabis sont les plus sévères au Canada.

Comme la Coalition avenir Québec (CAQ) l’avait promis en campagne électorale, le projet de loi piloté par le ministre Lionel Carmant prévoit de faire passer de 18 ans à 21 ans l’âge légal de consommation.

Partout ailleurs au Canada, il est permis de consommer du cannabis dès l’âge de 19 ans, sauf en Alberta où il est permis d’en consommer dès 18 ans. Au Québec, le gouvernement Couillard avait fixé l’âge légal à 18 ans, afin d’harmoniser la loi avec celle sur la consommation d’alcool.

Le projet de loi de la CAQ interdit également la consommation de marijuana dans les lieux publics. À l’opposé, le précédent gouvernement libéral avait permis la consommation sur la voie publique afin de permettre aux Québécois qui vivent en logement de consommer, puisque les propriétaires peuvent interdire de fumer à l’intérieur de leur immeuble.

De plus, le projet de loi fait passer à 250 mètres la distance minimale entre une succursale de la SQDC et les cégeps et universités.

Plus de détails suivront...