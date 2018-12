Lachine : des travaux hors norme déjà à recommencer

Une semaine après avoir été terminé en ne respectant pas les normes, les travaux de pavage d’un stationnement municipal sont à refaire puisque le sol s’arrache sous les pas des piétons dans l’arrondissement de Lachine, à Montréal.

Si certains ont été soulagés de voir la reconstruction du stationnement de la ville sur la 8e avenue, entre les rues Saint-Louis et Notre-Dame, d’autres sont découragés face au résultat final dévoilé le 26 novembre dernier.

Le «24 Heures» s’est rendu sur place mardi matin, soit une semaine après la fin des travaux. Au moins cinq zones du stationnement, dont la surface varie d’une dizaine de centimètres à un mètre de longueur, sont déjà endommagées.

L’entrepreneur mandaté pour ces travaux, l’entreprise D.D.L. Excavation, devait enlever le pavage existant et finalement ajouter une couche d’asphalte au stationnement.

«C’est pathétique! Avant, on dirait qu’une bombe était tombée ici. Mais maintenant, c’est aussi pire depuis les rénovations. Je marche et l’asphalte s’arrache, imaginez l’impact des véhicules dans un mois», s’est insurgé Joanna Thompson, une résidente du quartier.

La ville avertie

Philippe Barrette, surintendant pour D.D.L. Excavation, indique que sa compagnie a avisé la ville de Montréal que les travaux ne pourraient pas être réalisés dans les règles de l’art avant de les entamer.

«Premièrement, il faisait trop froid pour faire ces travaux-là et c’était contraire aux recommandations de la Ville. Ils nous ont demandé d’enlever l’asphalte d’origine et d’en remettre sur une fondation pas bonne. On les a avertis, mais ils nous ont quand même dit d’aller de l’avant», a critiqué M. Barrette.

Ce dernier affirme que sa compagnie a même rencontré la Ville de Montréal pour annuler les réparations du stationnement et reporter les travaux à l’année suivante.

D.D.L. Excavation a aussi envoyé une lettre d’avertissement, dont le «24 Heures» a obtenu copie, à l’arrondissement de Lachine, avant d’entamer le resurfaçage en asphalte le 26 novembre dernier.

L’entreprise signale dans ce texte que les travaux devront être réalisés à des températures inférieures à 5 °C et que cela est contraire aux recommandations des devis techniques de la Ville de Montréal. Elle mentionne aussi ne pas pouvoir donner une garantie du résultat final en raison de la piètre qualité de la fondation du stationnement.

«La Ville ne voulait pas recevoir de plaintes des citoyens et n’avait pas d’argent pour installer une bonne fondation pour mettre l’asphalte. Ils nous ont donc demandé de faire les travaux quand même», s'est désolé M. Barrette.

Travaux temporaires

Sophie Lepage, chargée de communication pour l'arrondissement de Lachine, affirme que les rénovations effectuées en novembre dernier sont temporaires et qu’une deuxième couche de pavage sera installée au printemps 2019 après inspection.

«Il y a eu des discussions entre l'entrepreneur et l'arrondissement sur la continuation des travaux et l'arrondissement a décidé de procéder au pavage étant donné que le plancher de béton s'avérait plus problématique pour l'hiver. Il est important de savoir qu'un laboratoire indépendant nous a accompagnés et a confirmé que ces travaux ont été effectués en toute conformité», a assuré Mme Lepage.

«La Ville de Montréal autorise le pavage à 5 degrés et jusqu'à 2 degrés, et ce tant que l'entrepreneur assure la garantie», a-t-elle ajouté.