Bon, nous y sommes enfin : il faut penser aux desserts de Noël.

Cette année, je suis plutôt d’avis d’offrir à mes convives des petits desserts de format individuel. Faciles à manger sans vraiment faire d’excès, et amusants à choisir si vous en offrez un choix de deux ou trois différents. Si vous les accompagnez d’un grand plateau de fruits frais, tels que des clémentines, des raisins, des kiwis à grappiller, et d’un plat de noix, la table sera fournie et la conversation pourra s’étirer jusqu’aux dernières gouttes de vin.

Cette semaine, j’ai choisi des éclairs parce que tout le monde adore la pâte à choux et la garniture de crème. Pour leur donner un air de Fêtes, la crème est faite à partir de lait de poule épicé. Légers et aériens, ces merveilleux petits gâteaux seront encore plus attachants si vous les faites en petit format.

Le second petit dessert est une crêpe farcie appelée blintz : faciles à réaliser à l’avance, ces crêpes seront farcies de compote de fruits et de fromage ricotta. Elles se mangeront facilement avec les doigts, s’il le faut.

Il y a aussi les saveurs exotiques qui peuvent plaire : ajoutez un peu de safran à une crème glacée à la vanille ou un peu de gingembre à une crème anglaise pour servir avec le traditionnel gâteau aux fruits et vous étonnerez.

Éclairs au lait de poule

Ces petits éclairs feront saliver les gourmands dès leur apparition sur la table.

Portions : 6

Préparation : 40 min

Cuisson : 30 min

Réfrigération : 1 heure

Ingrédients

250 ml (1 tasse) d’eau

110 g (4 oz) de beurre salé, en dés

1 c. à t. de sucre

4 gros œufs

185 g (1 ½ tasse) de farine tout usage

1 jaune d’œuf battu

250 ml (1 tasse) de crème à fouetter 35 %

3 c. à s. de sucre

500 ml (2 tasses) de lait de poule

¼ c. à t. de cannelle moulue

¼ c. à t. de muscade moulue

Méthode

1. Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). Couvrir 2 plaques à cuisson de papier sulfurisé.

2. Dans une casserole, porter à ébullition l’eau, le beurre et le sucre. Retirer du feu.

3. Ajouter la farine en un seul coup et mélanger rapidement à la cuillère de bois.

4. Reettre sur feu doux et mélanger 2 minutes. Retirer du feu. Transférer la pâte dans le bol d’un mélangeur électrique. À basse vitesse, incorporer les œufs, un à la fois. Continuer de battre jusqu’à ce que la pâte soit luisante.

5. Transférer la pâte dans une poche à pâtisserie munie d’une douille simple. Déposer des petits tas de pâte épais et allongés sur les plaques en les espaçant bien. Badigeonner de jaune d’œuf battu.

6. Cuire au four 10 minutes. Baisser la température à 180 °C (350 °F). Poursuivre la cuisson environ 20 minutes ou jusqu’à ce que la pâte soit gonflée et dorée. Éteindre le four. Entrouvrir la porte du four et laisser les éclairs dans le four 10 minutes.

7. Retirer du four. Transférer sur une grille et laisser refroidir avant de découper sur la longueur.

8. Dans un grand bol, au fouet électrique, fouetter la crème, le lait de poule, le sucre, la cannelle et la muscade jusqu’à ce qu’ils forment des pics fermes. Transférer dans une poche à pâtisserie. Garnir la moitié des éclairs de la crème. Couvrir de la seconde moitié des éclairs. Réfrigérer 1 heure avant de servir.

Crêpe blintz à la crème de ricotta

Ces crêpes peuvent être préparées et farcies la veille, couvertes et réfrigérées. Il suffit de les frire juste avant de servir. Faites des petites crêpes qui seront faciles à manger.

8 personnes

Temps de préparation : 15 minutes

Repos : 30 min

Temps de cuisson : 25 minutes

Ingrédients

Crêpes

250 g de farine

¼ c. à t. de sel

3 œufs entiers

2 c. à s. de sucre

½ c. à t. de vanille

100 g de beurre fondu, tiède

125 ml de lait

Garniture

500 ml (2 tasses) de ricotta

3 c. à s. de rhum brun épicé

50 g (¼ tasse) de sucre

250 ml (1 tasse) de crème fraîche

1 c. à s. de zeste de citron

4 c. à s. de raisins secs

100 g de beurre

Méthode

1. Dans un bol, verser la farine et le sel ; former un puits au centre. Ajouter les œufs, le sucre, la vanille et le beurre fondu. Au fouet, mélanger délicatement en ajoutant le lait. La pâte doit avoir la consistance d’un liquide légèrement épais. Couvrir le bol d’un linge propre et laisser reposer 30 minutes.

2. Faire chauffer une poêle antiadhésive ou un poêlon à crêpes. Verser une petite louche de pâte à crêpe (juste assez pour couvrir le fond de la poêle). Faire cuire la crêpe à feu doux. Lorsque le dessous de la crêpe commence à dorer, retourner la crêpe et faire cuire de l’autre côté jusqu’à ce qu’elle soit légèrement dorée. Transférer la crêpe sur une assiette. Recommencer pour utiliser toute la pâte.

3. Dans un bol, mélanger la ricotta, le rhum, le sucre, la crème fraîche, le zeste de citron et les raisins secs.

4. Placer 2 c. à soupe de farce a la ricotta au centre de chaque crêpe. Plier les crêpes en rectangles pour envelopper la farce. Réfrigérer 1 heure.

5. Juste avant de servir, dans un poêlon, faire fondre la moitié du beurre. Ajouter les crêpes farcies et faire cuire de chaque côté jusqu’à ce qu’elles soient dorées et croustillantes.

6. Transférer sur des assiettes et servir immédiatement.