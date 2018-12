Les mystères du plan caquiste

On doit reconnaître que le jeune gouvernement Legault n’a pas tardé à poser des premiers gestes pour redonner de l’argent dans les poches des Québécois. Mais l’amorce du plan présenté lundi laisse songeur...

En campagne électorale, lorsque la CAQ a présenté sa promesse de donner jusqu’à 1200 $ additionnels pour un 2e enfant et un 3e enfant, François Legault n’avait pas précisé que les familles dont le revenu annuel est supérieur à 108 000 $ n’auraient pas un sou de plus.

En guise de premier pas annoncé dans le cadre de la mise à jour économique, les familles sous ce seuil de revenu obtiendront 500 $ pour leur 2e enfant dès 2019, et les autres n’auront rien. Pourtant, des parents qui gagnent 55 000 $ chacun et qui ont deux enfants font partie de la classe moyenne et paient leur bonne part d’impôt.