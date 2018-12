Les nouvelles aventures de Super Justin!

Eh bien voici deux nouvelles aventures de votre politicien préféré : Justin contre les méchants hommes et Justin et le pouce généreux.

« Comment s’ajuster et s’adapter ? » a demandé le PM devant un public médusé par sa beauté et son charisme.

Imaginez si on disait ça des Noirs ou des Autochtones... Justin serait le premier à déchirer sa chemise et à dénoncer ces méchants stéréotypes !

« I’m with you, sisters ! »

On regarde un téléthon écrasé sur son sofa et on distribue les dons selon notre bon vouloir et le degré de célébrité du porte-parole ?