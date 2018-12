Les profits de la Banque Nationale en hausse de 8 %

MONTRÉAL – La Banque Nationale a dévoilé mercredi des profits en hausse au quatrième trimestre ainsi que sur l’exercice financier.

Le bénéfice de la banque québécoise s’est élevé à 566 millions $, ou 1,52 $ par action, en hausse de 8 % par rapport au bénéfice de 525 millions $, ou 1,39 $ par action, un an plus tôt.

En excluant les éléments non récurrents, le résultat dilué par action a atteint 1,53 $ pour le trimestre terminé le 31 octobre 2018 comparativement à 1,40 $ au trimestre correspondant de 2017, ce qui correspond à une hausse de 9 % «attribuable à la croissance du résultat net des principaux secteurs d'exploitation», peut-on lire dans un communiqué.

Le revenu total pour le trimestre a bondi de 6 % pour se chiffrer à 1,8 milliard $.

Pour l’exercice financier, les profits ont atteint 2,2 milliards $, en hausse de 10 %, et ce, en raison «d’une performance soutenue de chaque secteur d'exploitation et une amélioration du ratio d'efficience», a expliqué Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale.

«La Banque a racheté 7,5 millions d'actions ordinaires dans le cours normal des affaires et a haussé le dividende sur les actions ordinaires à deux reprises, pour une hausse de 7 % en 2018», a ajouté M. Vachon.