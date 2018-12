Noël avec les petits

Bien sûr qu’en cette période où les concerts de Noël fleurissent, toutes les grandes formations sont au rendez-vous. Mais, que font les jeunes aspirants ? En deux temps, nous vous invitons à découvrir « les étoiles » de demain. Dimanche 9 décembre, à l’Église du Très-Saint-Nom-de-Jésus (4215, rue Adam), les Petits chanteurs du Mont-Royal

vous convient à leur concert de Noël qui servira aussi à financier, leur voyage à Vienne et Bratislava. Cette pépinière de jeunes talents sera sous la direction de Andrew Gray, avec au programme : un hommage au grand Leonard Bernstein. Ils interpréteront les touchantes Chichester Psalms,

suivi de Ceremony of Carol

du compositeur Benjamin Britten. Allez, un petit coup de pouce pour « l’art en devenir ». À 15 h



Les Petits Violons

En voilà, une autre pépinière de jeunes qui aiment la musique. Fondés par Jean Cousineau et dirigés maintenant par sa fille, la violoniste Marie-Claire Cousineau, Les Petits Violons seront aussi de la fête. Avec la comédienne Julie Daoust qui sera maître de cérémonie, le concert se déroulera sous le signe de Vivaldi avec les trompettistes Stéphane Beaulac/Benjamin Raymond. Pour le répertoire du folklore et de la gigue, vous pourrez voir et entendre le percussionniste Olivier Arseneault et la jeune violoniste Patricia Ho-Yi Wang. Dimanche 16 décembre, à 16 h, à l’Église Saint-Pierre Apôtre (1201, rue de la Visitation).