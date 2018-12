Pour QS, vous êtes cons

Manon Massé et ses collègues ne cessent de nous dire qu’ils parlent au nom du « vrai monde ». Or, il semble que Québec solidaire croit que ces gens sont tout simplement cons.

Des preuves ? Il y a deux semaines, Gabriel Nadeau-Dubois y allait de cette déclaration surprenante au sujet d’un sondage démontrant que les Québécois sont en faveur de la laïcité : « À force de te faire dire que l’immigration, c’est un problème, que les individus devraient être laïques ou ne pas avoir de signes religieux dans la fonction publique... c’est sûr que ça finit par influencer la pensée ! » Plus méprisant que ça, tu meurs.

Dans un cas comme dans l’autre, on constate que les solidaires jugent sévèrement les gens qui ne pensent pas comme eux. « Pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font. » Si ce tiers parti, reconnu du bout des lèvres, espère un jour nous gouverner, il devra écouter un peu plus la population et accepter que celle-ci a un QI suffisant pour penser par elle-même.