Priyanka Chopra dévoile ENFIN les deux robes qu’elle portait à son mariage avec Nick Jonas

Après l’avoir annoncé ce week-end, Priyanka Chopra et Nick Jonas dévoilent aujourd’hui des images de leurs deux cérémonies de mariage et on découvre ENFIN les magnifiques robes de mariée qu’arborait l’actrice.

Dans un premier temps, pour le mariage chrétien, Priyanka a porté une robe brodée transparente faite sur mesure par Ralph Lauren, qui a pris pas moins de 1826 heures à réaliser. Pour couronner le tout, la brunette a arboré un voile de 75 pieds. Rien de moins!

Pour l’occasion, son mari a porté un smoking signé lui aussi Ralph Lauren. Tellement classe! En fait, les demoiselles et garçons d'honneur étaient également habillés par le même designer.

Dans un deuxième temps, pour la cérémonie hindoue, la nouvelle mariée a arboré un lehenga rouge du designer indien Sabyasachi Mukherji, une tenue traditionnelle en Inde. Son look est un savoureux mélange de broderie française avec de magnifiques bijoux et un voile d’inspiration occidentale, pour représenter l’actrice dans toute sa splendeur.

Nick s’est également prêté aux traditions indiennes et a porté un ensemble conforme aux origines de sa femme.

