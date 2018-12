Que faites-vous à minuit?

Comme le remarquait récemment un lecteur, L. Trépanier, on ne dit pas « à soir », « à matin ». Les formules convenables sont « ce soir », « ce matin ». Mais dit-on à midi ou ce midi ? Les deux, indifféremment. Exemple : Que veux-tu manger à midi (ou ce midi) ? Comme minuit, le nom midi est masculin. D’où l’accord suivant : à midi précis (à minuit précis). Et quand le mot midi est sujet, le verbe s’accorde normalement au singulier. Exemple : midi sonne. Mais on écrira « quatre heures sonnent ». Midi reste au singulier dans une expression comme « tous les vendredis midi ». Il est alors présumé que l’on veut dire tous les vendredis, à midi. Au Québec, l’heure est exprimée sur une période de 24 heures : il est 15 h (mais on dira aussi : 3 h de l’après-midi)---. Les anglophones divisent la journée en deux, utilisant les abréviations a.m. ou am (du latin ante meridiem) et p.m. ou pm (post meridiem). À éviter en français !