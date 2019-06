Quoi donner pour La guignolée des médias?

Que ce soit lorsque vous donnez des denrées pour la guignolée des médias ou à tout autre moment de l’année, tant qu’à donner, aussi bien offrir les bonnes choses.

Isabelle Huot, docteure en nutrition, nous guide dans nos choix de don.

Les plus convoités

Après avoir consulté plusieurs organismes, voici les dons les plus appréciés des familles : pâtes alimentaires, poisson en conserve, légumes en conserve, produits pour les bébés, soupes en conserves, riz, sauces pour pâtes et biscuits.

Les meilleurs

Aliments pratiques : pâtes (pensez à celles à base de légumineuses), riz, sauces, poisson en conserve, légumes en conserve, soupe contenant viandes, pâtes et légumes.

Nourriture pour bébés : purées, céréales, lait maternisé.

Produits non alimentaires : couches, papier hygiénique et dentifrice.

Conserves : viandes, fruits de mer, légumineuses, fruits (dans l’eau et non dans le sirop).

Contenants de plastique : jus de tomate, de fruits, de légumes, beurre d’arachides et compote de fruits.

Emballage de carton : lait non réfrigéré.

Sacs hermétiques : céréales à déjeuner, noix, fruits séchés, barres tendres (aux noix et fruits séchés, délaissez celles très sucrées).

Café, thé, tisane (peu nutritif, mais appréciées).

Les moins bons

Le but est d’offrir de la nourriture nutritive aux familles et d’optimiser l’alimentation des enfants. Oui aux aliments plaisirs, mais ils ne devraient pas constituer la majorité du don.

Céréales à déjeuner très sucré, barres tendres style confiserie (au chocolat, caramel), gâteaux et sucreries emballés.

Produits très transformés (ex : Cheez Wheez).

Boissons gazeuses et croustilles.

Sauces ou soupes en conserves très salées ou en poudre.

À éviter

Certaines choses ne peuvent être données à la Guignolée puisqu’au tri, elles seront refusées pour des raisons de logistiques et de sécurité. C’est le cas notamment des denrées périssables (fruits et légumes frais, produits laitiers réfrigérés ou congelés, viandes, surgelés, etc.) et des contenants cassables (pots ou bouteilles en verre, etc.).