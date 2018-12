Un restaurant montréalais bien connu est nommé parmi les meilleurs au monde

Le populaire site web TripAdvisor, prisé des touristes, vient tout juste de dévoiler son toujours très attendu palmarès des meilleurs restaurants au monde, et voilà qu'un établissement de Montréal se retrouve cette année au 24e rang de cette liste de 25 établissements.

Mais de quelle adresse s'agit-il? (Roulement de tambour...)

C’est l'Europea du renommé chef Jérôme Ferrer qui fait partie de la liste des meilleurs restaurants au monde.

L’endroit est décrit comme un chef-d’œuvre, ni plus ni moins. La cuisine créative, les bons vins et l’atmosphère agréable qui y règne semblent avoir permis à l’établissement de se hisser parmi les plus grands!

De grandes tables d’Italie, de France et d’Espagne sont bien représentées dans le palmarès, et c’est une fierté pour les Montréalais de voir que l'Europea en fait partie.

Pour voir la liste en entier

Restaurant Europea

1227, rue de la Montagne

