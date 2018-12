Véro aide Rouge à gagner du terrain

Accompagnée d’une importante campagne de promotion, l’arrivée de Véronique Cloutier a souri à Rouge. La station a accéléré sa progression cet automne, révèlent les plus récents sondages radio à Montréal.

Selon le rapport PPM de Numéris couvrant les mois de septembre, octobre et novembre, les parts de marché de Rouge ont grimpé à 9,7 %, comparativement à 6,9 % à pareille date l’an dernier. Il s’agit d’une hausse de 41 %, la plus importante au sein des principales radios francophones. Rouge demeure toutefois derrière sa rivale Rythme FM, qui reste stable avec 12,9 %, ex æquo avec ICI Première. Sans surprise, le 98,5 FM continue de dominer outrageusement le classement, loin devant avec des parts de 21,2 %.

Rouge demeure cinquième en fin d’après-midi, mais Véronique Cloutier récolte des résultats supérieurs à ceux d’Éric Salvail, juste avant qu’il quitte la barre des Fantastiques en raison d’allégations d’inconduite sexuelle, en octobre 2017.

« Le nom de Véro est assez porteur, indique le directeur des contenus de Rouge, Patrice Croteau. À partir du moment où elle est arrivée en ondes, la croissance s’est accélérée. »