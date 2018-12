POIRIER, Noëlla (née Mathieu)



À Châteauguay, le 3 décembre 2018, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Noëlla Mathieu, épouse de M. Yvon Poirier.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants André (Gisèle O'Brien), Johanne (François Brunet) et Hélène (David Soucie), ses petits-enfants Charles, Antoine, Emmanuelle, Thierry, Gabrielle, Noëlla et Élizabeth, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 8 décembre de 9h à 11h. Les funérailles suivront à 11h30, en l'église Ste-Philomène (893 boul. St-Jean-Baptiste, Mercier).Au lieu de fleurs, des dons à l'Institut et hôpital neurologique de Montréal seraient appréciés.