CIMON, Steve



À l'hôpital du Sacré-Coeur, entouré de sa famille, le 1er décembre 2018, à l'âge de 48 ans, est décédé M. Steve Cimon, fils de feu M. Yvon Cimon et de Mme Martha Almeida et beau-fils de feu M. Michel Dumont.Outre sa mère, il laisse dans le deuil ses enfants Jessica (Alex), Karolann et Benjamin, son petits- fils Jayden, ses soeurs Kathie (Jean-Guy) et Nancy (André), ses deux nièces Andreann et Katricia, ses tantes Maria (Guy), Fatima (Pierre), Dulcina (Jean), Suzanne (Michel), Saozinha (Marcel), Gaétanne et Huguette, son oncle Gaétan (Kathy), cousins et cousines ainsi que plusieurs autres parents et de nombreux amis.La famille recvera les condoléances au:COMPLEXE FUNÉRAIRE GUAY418 BOUL. LABELLEROSEMÈRELe dimanche 9 décembre de 15h à 17h et de 19h à 22h et le lundi 10 décembre dès 9h. Les funérailles suivront ce lundi à 11h en l'église de St-Janvier.Un gros merci au Dr. Pierre Marsolais et son équipe pour leur humanité et leur accompagnement tout au long du processus de don d'organes, geste auquel Steve tenait particulièrement. Par son geste, Steve à contribué à sauver au moins trois vies.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Mission du Dr Marselais:https://missiondrmarsolais.org/