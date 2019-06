5 conseils pour un souper de Noël réussi

C’est vous qui recevez famille et amis dans le temps des fêtes cette année ? Pas de panique ! Avec beaucoup de planification et une bonne organisation, votre soirée sera un succès.

1. Choisissez des recettes que vous maîtrisez.

Ce n’est pas le moment idéal pour expérimenter de nouvelles recettes. Choisissez plutôt des plats que vous avez servis à plusieurs reprises et dont vous êtes assurés du résultat et du bon temps de cuisson. Si la pâtisserie n’est pas votre fort, n’hésitez pas à aller chercher le dessert chez le pâtissier ou à demander à quelqu’un qui adore cuisiner des desserts d’en apporter un. Personne ne vous en tiendra rigueur. Misez sur vos forces !

2. Optez pour une formule buffet.

Le buffet est de plus en plus populaire auprès des gens qui n’ont pas envie de se stresser en cuisine et qui souhaitent passer du temps de qualité avec leurs invités. Cette formule demande une bonne préparation d’avance afin que tous les plats soient placés sur la table en début de repas, mais une fois que ce sera fait, vous n’aurez plus rien à faire puisque chacun se servira comme il lui plaît. Faites de la place dans votre réfrigérateur et préparer la majorité de vos recettes la veille. Pensez à des plats qui se conservent bien à température ambiante comme des salades de pâtes, des plateaux de fromages, des dattes farcies, etc.

3. Mettez de l’ambiance.

Après la nourriture, l’ambiance est la clé pour une soirée réussie. Assurez-vous de décorer votre maison bien avant le jour J. Vous aurez beaucoup d’autres choses à faire la veille du souper. Inspirez-vous en feuilletant quelques magazines ou en fouillant le web. Ne lésinez pas sur la quantité de bougies ou de courants de lumières qui rendront votre décor féérique. Dressez la table tôt le matin et peaufinez la décoration avec des fleurs fraîches, des sous-plats, des marques-places et des chandelles, puis préparez votre liste musicale. Les petits détails feront la différence pour épater la galerie !

4. Planifiez, planifiez et planifiez encore.

Faites une liste des tâches à faire pour la réalisation de vos recettes que vous cocherez au fur et à mesure. Cela vous aidera à y voir plus clair dans vos étapes de préparation et à ne rien oublier. Assurez-vous que toute la vaisselle dont vous aurez besoin soit à portée de main et non au fond des armoires. Évitez les cuissons de dernière minute pour vous enlever le stress de devoir vérifier le four et le temps de cuisson régulièrement. Misez sur des plats en sauce ou des viandes braisées qui mijoteront au four pendant que vous passez du bon temps avec vos invités.

5. Occupez les enfants.

Pour que les petits, comme les grands, passent une belle soirée, il faut prévoir de nombreuses activités pour les amuser. Plus les enfants seront occupés, plus ils seront tranquilles et leurs parents aussi. Mandatez une gardienne ou les plus vieux de faire des jeux avec eux. Privilégiez des activités calmes comme la lecture de contes de Noël, du bricolage ou des casse-tête. Prévoyez une table pour les enfants avec des collations et des breuvages qui les feront patienter jusqu’à l’heure du repas.