5 restaurants de Montréal parmi les 100 meilleurs au Canada

Montréal est certainement l’une des villes les plus foodies du Canada. Encore une fois cette année, le site OpenTable vient tout juste de dévoiler sa liste des 100 meilleurs restaurants du Canada et 5 établissements montréalais se retrouvent parmi le lot.

Ce sont les utilisateurs du site de réservation en ligne OpenTable qui ont déterminé leur coup de cœur en se basant principalement sur leur propre expérience.

On retrouve donc une liste d’établissements variés qui conviennent à tous les types de budgets.

Voici donc les 5 meilleurs restaurants de Montréal selon OpenTable:

1. L’Île Flottante

Le restaurant L’Île Flottante situé au cœur du Mile-End est certainement une adresse à découvrir! Les saveurs y sont exquises et travaillées. Si vous avez envie de vivre une expérience gastronomique unique, c’est là que vous devriez aller.

176 avenue Saint-Viateur Ouest

2. Ristorante Beatrice

Les amateurs de fine cuisine italienne tomberont sous le charme du Ristorante Beatrice. Cette adresse du centre-ville est un bel endroit où sortir en groupe ou même en amoureux. Il n’est d’ailleurs pas rare d’y voir des couples célébrer leur mariage sur place.

1504 rue Sherbrooke Ouest

3. L’Atelier Joël Robuchon

La renommée du défunt chef Joël Robuchon n’est plus à faire. Son restaurant, situé au Casino de Montréal, est d’ailleurs une adresse réputée où manger devient presque un art.

1 avenue du Casino

4. Restaurant Damas

L’ambiance chaleureuse et exotique du restaurant syrien Damas, situé à la limite du quartier Outremont, a certainement su charmer les foodies montréalais. L’établissement est toujours bondé et sa cuisine ne déçoit jamais.

1201 avenue Van Horne

5. Chez Sophie

Le restaurant Chez Sophie est l’endroit tout indiqué pour passer un bon moment à deux. Ce petit restaurant de cuisine française situé dans Griffintown offre des plats modernes et savoureux.

1974 rue Notre-Dame Ouest

Dans le reste de la province de Québec, deux restaurants ont aussi réussi à se frayer une place dans le décompte. Le Laurie Raphaël (Québec) ainsi que le Bacarrat (Gatineau).

Pour découvrir la liste des 100 meilleurs restaurants, c’est par ici.

Pour savoir quoi faire partout et tout le temps à Montréal et les environs, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!