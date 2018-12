PROVOST, Roger



À Greenfield Park, le 2 décembre 2018, est décédé à l'âge de 93 ans, monsieur Roger Provost, époux de feu Denise Cloutier.Il laisse dans le deuil ses enfants Anne-Marie, Colette (Jack), Claude (Diane), Louise (Claude), ses petits-enfants Vincent et Maude, ses soeurs Gloria et Marguerite, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 7 décembre 2018, de 17h30 à 21h et samedi 8 décembre 2018, de 9h à 11h30 à la :Les funérailles seront célébrées à 11h30 en la chapelle.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Les Jardins intérieurs de St-Lambert.