Agenda du week-end

Au théâtre du Rideau Vert

Photo courtoisie, François Laplante Delagrave

Jusqu’au 5 janvier, le théâtre du Rideau Vert nous présente 2018 revue et corrigée, une pièce qui nous rappelle les événements marquants de l’année. Des textes de Cassandre Charbonneau-Jobin, Luc Michaud, Justine Philie et Dominic Quarré, dans une mise en scène de Natalie Lecompte, avec les comédiens Suzanne Champagne, Martin Héroux, Joëlle Lanctôt, Benoit Paquette et Marc St-Martin.

La Marche de Noël aux flambeaux

Photo courtoisie

Samedi, de 17 h à 19 h, on est invités à déposer des denrées alimentaires non périssables au parc des Compagnons (angle Mont-Royal et Cartier) en échange d’un flambeau pour la Marche de Noël. On peut également acheter son flambeau pour 2 $. La marche débute au parc des Compagnons à 19 h et se rend au parc La Fontaine. À 19 h 50, on pourra assister au feu d’artifice musical au parc La Fontaine (entrée de la Roche), puis, à 21 h, au concert de Florent Vollant au parc des Compagnons.

Des marchés de Noël

Jusqu’au 23 décembre, les fins de semaine (vendredi, 16 h à 21 h, samedi, de 11 h 30 à 21 h, et dimanche, de 11 h 30 à 17 h), au marché Atwater, on fête Noël en grand : projections de films, ateliers créatifs et maquillages pour les enfants, musique, soirées gourmandes, père Noël, etc. Ce vendredi, de 17 h à 21 h, la soirée gourmande sera alsacienne. Jusqu’à dimanche, au palais des Congrès, on peut se procurer des cadeaux fabriqués par des artisans au marché Casse-Noisette. Vendredi, de 11 h à 20 h, samedi et dimanche, de 11 h à 17 h. Ce samedi, de 9 h à 16 h 30, à l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (Verdun), on pourra magasiner vintage pour Noël. Samedi prochain, le 15, on pourra faire de même à l’Église Saint-Jean Berchmans (Rosemont).

63e Salon des métiers d’arts du Québec

Photo courtoisie, Benoit Rousseau

Jusqu’au 16 décembre, à la place Bonaventure, 400 artisans du Québec et de l’extérieur nous présentent leurs plus belles créations. En échange d’une contribution volontaire, on pourra faire emballer nos achats au kiosque de la Fondation du Dr Julien, une organisation qui offre des services aux enfants en situation précaire. Vendredi, 16 h 30, le créateur de mode et designer Jean-Claude Poitras présentera une conférence sur l’histoire de la mode au Québec des années 1950 à nos jours. À la recherche de votre vocation ? Vous pourrez découvrir les formations en métiers d’art offertes au Québec. Christian Bégin est le porte-parole de l’événement, qui est ouvert du lundi au samedi, de 11 h à 21 h, et le dimanche, de 11 h à 18 h. L’entrée est gratuite.