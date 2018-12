Arrêté gelé au volant pour un vol... de 15 $

Un homme de Thetford Mines a été arrêté alors que ses capacités étaient affaiblies par la drogue, mercredi matin, dans le stationnement d’une station-service où il avait dérobé des articles d’une valeur totale de... 15 $.

L’homme de 50 ans a été intercepté par les policiers vers 7 h 30 mercredi matin, dans son véhicule qui se trouvait dans le stationnement d’une station-service du boulevard Frontenac.

En fouillant l’homme et son véhicule, les policiers ont découvert 37 comprimés d'une drogue s’apparentant à la méthamphétamine et quelques articles volés dans le dépanneur. «Le suspect avait forcé la porte menant à l’entrepôt de la station-service et avait dérobé de menus objets pour une valeur de 15 $», explique Yves Simoneau, porte-parole du Service de police de la Ville de Thetford.

Facultés affaiblies

Rencontré par un agent évaluateur en reconnaissance de drogue, l’individu a échoué aux tests de coordination. Un échantillon d’urine a donc été demandé pour analyse.

Les autorités ont libéré le contrevenant sous promesse de comparaître. D’ici son retour en cour, l’homme doit s’abstenir de consommer alcool ou drogue. Il ne peut non plus se présenter dans la station-service où le crime a été commis. Il pourrait éventuellement être accusé d’introduction par effraction, de vol et de conduite sous l’effet de stupéfiants.