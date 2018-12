Ce condo sur 2 étages dans Rosemont à vendre pour 1 148 000$ abrite une cave à vin incroyable

Il ne faut jamais se fier à la façade d’une maison. Une propriété peut parfois avoir l’air majestueuse vue de l’extérieur, mais peut être bien décevante une fois à l’intérieur. Le contraire est aussi possible. C’est d’ailleurs le cas de ce magnifique condo à vendre au coût de 1 148 000$ situé sur l’avenue Christophe-Colomb.

Centris

Cette propriété de deux étages à aire ouverte a été rénovée au goût du jour et offre une luminosité comme il s’en fait rarement.

Centris

Centris

Centris

Avec ses 3 chambres, ses 3 salles de bain, sa cuisine avec un vaste îlot, sa cour avec terrasse en bois et son incroyable sous-sol à aménager comme vous le voulez... Il s’agit certainement de l’un des condos les plus exceptionnels sur le marché présentement.

Centris

Centris

Centris

Centris

Centris

Centris

Centris

En plus, cette propriété abrite une incroyable cave à vin!

Centris

Pour voir toutes les photos ou pour acheter cette magnifique propriété, c’est ici.

Pour savoir quoi faire partout et tout le temps à Montréal et les environs, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!