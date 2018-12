De retour en piste

Le Canadien n’a accordé que trois tirs au but aux Sénateurs en troisième période. C’est une tendance qu’on remarque de plus en plus chez lui. Au cours des six derniers matchs, il a accordé une moyenne de 5,5 tirs au troisième tiers.

« On a parlé de la façon dont nous voulions terminer les rencontres, spécialement avec l’avance. Dans ce temps-là, c’est facile de s’asseoir, de relâcher et de devenir trop à l’aise. Ça nous est arrivé à quelques occasions cette saison. C’est un aspect que nous souhaitions améliorer et nous sommes meilleurs, à ce niveau-là, depuis quelque temps. »

– Claude Julien

Après cinq matchs sans victoire, le Canadien a triomphé trois fois à ses quatre derniers matchs. Trois gains contre des adversaires directs de l’Association de l’Est.

« C’est une victoire importante. Dernièrement, nous avons glissé quelque peu. Cependant, nous sommes revenus sur la bonne voie. Nous recommençons à jouer du bon hockey. On doit poursuivre dans cette direction, car on veut obtenir une position avantageuse dans la course aux séries éliminatoires. »

– Paul Byron

À l’instar de Brendan Gallagher, Max Domi semble avoir le sourire bien accroché et la langue bien pendue. À quelques reprises, Zack Smith et lui ont eu maille à partir. L’attaquant du Canadien n’a pas manqué de lui rappeler qu’il avait été soumis au ballottage plus tôt cette saison.

« Je ne commenterai pas ce qu’il se dit sur la patinoire. C’est un jeu émotif. Tu dois respecter ton adversaire. C’est assurément ce que nous faisons. Toutefois, on joue dur. »

– Max Domi