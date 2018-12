Encore plus de Queen...

Le « timing » était parfait pour l’annoncer. Pendant que Bohemian Rhapsody fait revivre Freddie Mercury au grand écran, on apprend que le spectacle The Ultimate Queen Celebration, qui met en vedette Marc Martel, sera de retour au Québec à l’automne 2019.

« Le film crée un momentum, mais je l’aurais ramené quand même », dit le propriétaire du Capitole de Québec, Jean Pilote, qui accueillera le spectacle dans la capitale pour un troisième automne consécutif.

The Ultimate Queen Celebration sera donc présenté au Capitole de Québec du 23 au 25 septembre 2019, avant de s’arrêter au Théâtre du Casino du Lac-Leamy, à Gatineau, du 27 au 29 septembre, et à l’Olympia de Montréal, les 1er, 3, 4 et 5 octobre.

Jean Pilote affirme avoir été tenté de présenter le spectacle sur une plus longue période en exclusivité à Québec, l’été prochain, mais l’agenda du Capitole était déjà trop chargé avec les résidences de Francostalgie et de Serge Fiori, Seul ensemble.

Queen, populaire

Chose certaine, il y a longtemps que la musique du légendaire groupe britannique n’avait été aussi populaire qu’en cet automne 2018, grâce à la sortie du drame musical biographique Bohemian Rhapsody.

Le film partage d’ailleurs des liens étroits avec The Ultimate Queen Celebration puisque son chanteur Marc Martel, qui reprend les succès de Queen sur scène depuis 2012, est celui qui a enregistré les trames vocales dans le film.

Le vif succès de Bohemian Rhapsody s’est jusqu’ici traduit par des recettes de plus de 540 millions de dollars aux guichets. Dans la foulée, il a dépassé Straight Outta Compton au titre de biopic musical le plus payant de l’histoire du cinéma.

✶ Les billets pour les concerts de The Ultimate Queen Celebration seront mis en vente le 8 décembre, à 10 h.