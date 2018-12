Épisode 7 de Riverdale: Archie embrasse une autre fille et risque sa vie

L’épisode 7 de la saison 3 de Riverdale, «The Man in Black», divise nos héros en trois groupes distincts. Et on ne sait pas pour qui ça va le plus mal!

Bon, si on retourne en arrière d’un épisode, quand les Serpents trouvent Joaquin (RIP) et tentent de le faire parler, celui-ci avoue que c’est un homme qui porte un complet noir qui donnait les ordres au gardien de la prison.

Puis, dans cet épisode, les gens parlent du «Man in Black» sans cesse. On comprend très vite que c’est cette personne qui contrôle tout à Riverdale... et ailleurs.

Alors, qui est-il? Et est-ce la même personne que le Gargoyle King?

Et aussi, qu’est-ce que le Fizzle Rocks? C’est fini le Jingle Jangle? C'est à ces questions que répond l'épisode 7. Ou tente de répondre.

Premièrement, l'épisode est divisé en trois histoires:

1. Archie et Jughead en cavale se retrouvent à Athens, une ville dans laquelle il n’y a que des femmes, parce que tous les hommes sont partis construire une prison dans laquelle ils font du Fizzle Rocks.

2. Veronica décide de transformer son speakeasy en casino pour faire de l’argent.

3. Puis finalement, Betty est chez les Sisters of Quiet Mercy où Ethel se trouve aussi. Ethel apprend à Betty que le Gargoyle King est dans le même établissement qu’eux. Rien de moins.

On va donc tout décortiquer pour vous. Allez-vous chercher un petit thé chaï (ou un milkshake), c’est parti!

Le Fizzle Rocks

La première fois qu’on entend parler de la drogue Fizzle Rocks est dans l’épisode flashback «Midnight Club». C’est le jeune Hiram Lodge qui introduit l’hallucinogène au groupe, juste avant leur partie de Gryphons & Gargoyles.

Aujourd'hui, c’est une drogue qui est toujours liée au jeu, puisque les habitants d'Athens disent à Jughead qu’elle est arrivée en ville en même temps que les symboles du Gargoyle King, ainsi que le jeu.

Les patientes chez les Sisters of Quiet Mercy sont aussi forcées de consommer du Fizzle Rocks, probablement pour pouvoir être manipulables.

Alors, qui produit cette drogue?

The Man in Black

C’est clair dans cet épisode que Hiram Lodge est le Man in Black. Quand il se pointe chez les Sisters of Quiet Mercy, une autre des pensionnaires dit à Betty qu’ils appellent cet homme le Man in Black parce qu’il fait des dons à l’établissement.

On apprend aussi que c’est Hiram qui contrôle la production de Fizzle Rocks. Laurie Lake, l’habitante d'Athens chez qui Jughead et Archie résident et qui tente de livrer Archie à Hiram, lui demande de libérer son père et son frère.

Laurie tente d'ailleurs de séduire Archie, qui se laisse immédiatement convaincre et ils S'EMBRASSENT! Heureusement, Archie met une fin rapidement au baiser, parce qu'il aime toujours Veronica. Varchie existe encore!

On comprend donc que Hiram a réussi à manipuler tous les hommes d’Athens pour construire une prison et produire du Fizzle Rocks.

Donc, c’est lui qui fournit également les Sisters of Quiet Mercy en Fizzle Rocks. C’est confirmé quand Betty découvre qu’un certain «H.L.› a demandé que sa dose de «Bullio Lapis» soit augmentée. Bullio Lapis veut dire «roches bouillies» en latin, ce n’est qu’un nom de code pour Fizzle Rocks.

En résumé, Hiram Lodge est le Man in Black et il s’occupe de la production et de la distribution du Fizzle Rocks, une drogue intrinsèquement liée avec le jeu Gryphons & Gargoyles.

3. Les Blossom

Qu’est-ce que les Blossom ont à voir la dedans?

Quand Hiram se pointe chez les Sisters of Quiet Mercy, Claudius Blossom fait de même.

On sait que les Blossom ont un jardin dans lequel ils font pousser des plantes, dont certaines empoisonnées. C’est pour cette raison que Betty croyait que Penelope Blossom avait tué M. Doiley, puisqu’il avait été empoisonné avec une plante que les Blossom possèdent.

Notre théorie? Les Blossom travaillent avec Hiram pour créer le Fizzle Rocks. Ils fournissent des plantes hallucinogènes qui font partie de la recette.

4. Le Gargoyle King

Bon, avec tout ça, on ne sait pas plus qui est le Gargoyle King.

Par contre, c’est assez évident que Hiram Lodge n’est PAS le Gargoyle King, mais plutôt son fournisseur de drogue.

Le King pourrait aussi être une hallucination de ceux qui jouent à Gryphons & Gargoyles et consomment du Fizzle Rocks, parce que Betty le voit à la toute fin de l’épisode, juste après avoir été forcée de prendre la drogue en question.

Voici la bande-annonce pour le prochain épisode.

Dans l'épisode 8, qui sera le dernier avant le congé des Fêtes, on va ENFIN rencontrer la maman et la soeur de Jughead.

On voit aussi dans la bande-annonce que plusieurs des élèves de Riverdale vont faire une crise d’épilepsie (encore ça!), dont Veronica, Toni et toutes les Vixens... #omg.

On croyait que tout ceci était lié à La Ferme, cette drôle de secte dont Alice et Polly font partie. Le lien pourrait toujours être présent, mais peut-être que les crises sont en fait liées à la consommation de Fizzle Rocks!

La bande-annonce révèle aussi que les habitants de Riverdale se préparent à une guerre et que les parents vont aider... On a TROP hâte de le voir.

À la semaine prochaine pour l’épisode «Outbreak» de Riverdale!

