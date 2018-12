Et la vidéo YouTube la plus vue au Canada en 2018 est....

YouTube Canada a dévoilé ce matin la liste des vidéos les plus visionnées au Canada au cours de la dernière année.

En fait, on devrait plutôt parler de deux listes puisqu’on a fait, chez YouTube, la distinction entre les vidéos en général et les vidéoclips musicaux.

Dans la première catégorie, c’est nulle autre que Kylie Jenner qui a l’honneur d’avoir publié la vidéo la plus regardée de l’année au pays.

On se souvient que To Our Daughter, un court film de 11 minutes sorti en février dernier, relatait sa grossesse et la naissance de sa fille Stormi.

Vue plus de 76 millions de fois en date d’aujourd’hui, il s’agit non seulement de la vidéo la plus populaire au Canada, mais également partout dans le monde.

Parmi les 10 vidéos d’intérêt général les plus vues de 2018, on compte notamment, en troisième position, Do You Hear «Yanny» or «Laurel»? (SOLVED with SCIENCE) qui cherchait à résoudre l’étrange hallucination auditive qui a fait fureur au printemps...

... et la performance de Paul McCartney lors du segment Carpool Karaoke de l’émission The Late Late Show with James Corden, en quatrième position.

Du côté des vidéoclips musicaux, c’est la collaboration entre le groupe Maroon 5 et la rappeuse Cardi B qui a remporté la palme:

Notons également la présence à deux reprises du rappeur torontois Drake, avec God’s Plan (2e place) et Nice For What (8e place).

La percutante œuvre visuelle de Childish Gambino accompagnant sa pièce This Is America ferme quant à elle le podium.

Voici les classements complets:

Les vidéos les plus populaires au Canada 2018

1. To Our Daughter

2. we broke up

3. Do You Hear "Yanny" or "Laurel"? (SOLVED with SCIENCE)

4. Paul McCartney Carpool Karaoke

5. Walmart yodeling kid

6. Deadpool, meet Cable

7. The Royal Wedding 2018: Prince Harry and Miss Meghan Markle

8. Falcon Heavy Test Flight

9. FORTNITE DANCE CHALLENGE! – (In Real Life)

10. 2018 US Open Highlights: Serena Williams’ dispute overshadows Naomi Osaka’s final win | ESPN

Les vidéoclips les plus populaires au Canada 2018

1. Maroon 5 - Girls Like You ft. Cardi B

2. Drake –God's Plan

3. Childish Gambino - This Is America (Official Video)

4. Bruno Mars – Finesse (Remix) [Feat. Cardi B] [Official Video

5. Ariana Grande - no tears left to cry

6. Post Malone - Psycho ft. Ty Dolla $ign

7. Cardi B, Bad Bunny & J Balvin - I Like It [Official Music Video]

8. Drake – Nice For What

9. Lil Dicky - Freaky Friday feat. Chris Brown (Official Music Video)

10. Dua Lipa - IDGAF (Official Music Video)