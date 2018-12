Junior Ulysse se transforme en acrobate

Depuis quatre mois, Junior Ulysse le boxeur s'est transformé en Junior Ulysse l'acrobate.

Pour la première fois de sa carrière, le super-léger a intégré la gymnastique à sa préparation.

«La gymnastique, c'est la base de tous les sports, c'est comment faire bouger son corps. Au départ, c'était pour renforcer ses poignets, en faisant l’équilibre sur les mains. Après ça, on a identifié d'autres lacunes, comme le "core", l’orientation spatiale et l’équilibre», explique Zoé Lavoie-Lefaivre, entraîneuse de gymnastique chez GYMNIX.

«Tout passe par le transfert des énergies, et on pense à aller chercher ça en gymnastique. Donc, on consolide les derniers acquis aujourd'hui. On espère que ça aura un bel impact sur sa puissance», mentionne Frédéric Laberge, préparateur physique.

À défaut d’une revanche

Le 14 novembre dernier, Junior Ulysse apprenait qu'il aurait finalement son combat revanche face à Steve Claggett, l'homme qui lui a infligé la seule défaite de sa carrière. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu.

«Quand on m'a dit que Claggett voulait se battre, j'ai dit : "Ok, c'est bon." Il a indiqué qu'il voulait faire un match revanche, mais depuis tout le temps qui est passé, il n'a jamais donné signe de vie. On envoie le contrat et il ne veut pas se battre», se désole Ulysse.

Dans neuf jours, c'est plutôt contre l'Américain Maximilliano Becerra que le Québécois aura la chance de se faire valoir, au mythique Madison Square Garden de New York. Becerra revendique 16 victoires en 20 combats.

«C’est un boxeur qui va permettre à Junior d’améliorer certaines choses, car il est plus grand que lui. Junior n’a pas souvent eu affaire à ce genre de boxeur», soulève l’entraîneur d’Ulysse, Rénald Boisvert.

La carte de boxe diffusée sur le service en ligne DAZN mettra en vedette Canelo Alvarez, qui tentera de s'emparer du titre WBA des super-moyens détenu par Rocky Fielding. David Lemieux sera également en action, lui qui fera les frais de la demi-finale.

Voilà une belle occasion de rebondir pour Ulysse.

«C'est la Mecque de la boxe, alors c'est énorme. Je veux donner une super performance pour envoyer un message : venez à Montréal, il y a de la boxe, on a de la bonne relève.»