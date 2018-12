La couleur 2019 de Pantone est ENFIN dévoilée et ça va vous donner envie de partir dans le Sud

Tous les ans, Pantone détermine la «couleur de l’année» qui finit par dicter les tendances en déco et en mode partout à travers le monde.

Après une année 2018 sous le signe de l’ultra violet, voilà que la compagnie dévoile cette fois une couleur rafraîchissante qui risque de faire plusieurs heureux...

Le living corail!

Décrit dans un communiqué comme étant une couleur «vivifiante qui insuffle la vie et l’énergie tout en l’adoucissant légèrement», le living corail semble déjà avoir conquis le cœur de plusieurs adeptes de la décoration.

On pense entre autres à la blogueuse Fleur Maison, qui avait choisi de repeindre le mur de son entrée de cette couleur bien avant l’annonce de la couleur 2019 de Pantone.

Découvrez le décor de Fleur Maison, ici (avant le relooking de son entrée!)

