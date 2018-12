Le Drakkar reçoit les Tigres: «Il va falloir jouer selon notre identité»

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau tentera d’inscrire un deuxième gain consécutif à domicile, vendredi soir, lorsqu’il accueillera la visite des Tigres de Victoriaville sur la patinoire du Centre Henry-Leonard.

Confrontés aux félins pour la toute première fois de la campagne, les membres de l’équipage disputeront un programme double face à leurs rivaux des Bois-Francs. Le match numéro deux est prévu pour samedi après-midi.

Les Nord-Côtiers chercheront à s’inspirer de leur récent triomphe de 8-3 sur les Saguenéens de Chicoutimi et voudront profiter au maximum de ces deux dernières rencontres à domicile avant la pause de Noël.

Un des héros de son club dans la dernière victoire, avec cinq mentions d’aide, Nathan Légaré souhaite voir son équipe poursuivre sur cette lancée. « Après deux défaites de suite, il fallait absolument rebondir et nous l’avons bien fait. Il s’agit de continuer de jouer de la même façon devant nos partisans », a commenté le numéro 29.

Après avoir connu un petit passage à vide, le week-end dernier, les Vikings du navire ont retrouvé leur aplomb lors du dernier match. « Ce sont des choses qui arrivent. Les joueurs ont bien réagi et on recommence contre Victoriaville », a ajouté le pilote Martin Bernard.

L’entraîneur-chef est loin de sous-estimer les prochains adversaires. « Les Tigres ont connu un très bon début de saison. Ils ont battu des clubs comme Drummondville et Halifax, et personne dans cette ligue ne peut regarder les autres de haut. Il va falloir jouer selon notre système et notre identité. »

Victorieux lors du dernier affrontement, le gardien de but Kyle Jessiman sera de retour devant son filet. Impliqué dans 18 matchs depuis le début de la campagne, le numéro 30 (fiche de 12-5, moyenne de buts alloués de 2,88) sera en quête d’une 13e victoire.

En bref

Le Drakkar pourra compter sur la présence de son meilleur marqueur, le Russe Ivan Chekhovich (25-23-48), pour les parties du week-end... Invité au camp de son équipe nationale en vue du prochain Championnat mondial junior, l’attaquant de 19 ans s’envolera vers Vancouver, le 15 décembre, et pourrait même jouer la rencontre du 14 contre l’Océanic de Rimouski... De son côté, le préposé à l’équipement du Drakkar, Brian St-Louis, occupera les mêmes fonctions avec l’équipe canadienne et partira après la partie de vendredi soir.