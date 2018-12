Les 15 plus beaux looks de tapis rouge des vedettes en 2018

L’année 2018 tire à sa fin et côté mode, les stars nous en ont mis plein la vue cette année.

Que ce soit des looks sexy ou originaux, nos vedettes préfs ont attiré notre attention à plusieurs reprises au cours de l’année.

Voici donc les 15 plus beaux looks que l’on a pu voir en 2018:

1. Le look de Maddie Ziegler aux Teen Choice Awards

L’ensemble coloré et en satin de Maddie Ziegler nous a tous fait capoter. Avec sa queue de cheval haute, le look de la jeune femme est tout simplement parfait.

2. Le look de Ludivine Reding pour les Gémeaux

L’actrice de Fugueuse a opté pour un look sexy, clairement inspiré de Madonna!

3. Le look de Zendaya aux MTV Music Awards

Non seulement la star a osé la robe cerceau, mais elle a agencé le tout avec de magnifiques boucles d’oreilles dorées.

4. Le look de Millie Bobby Brown aux Golden Globes

La tenue de notre préf a définitivement fait tourner toutes les têtes, elle qui arborait le dos complètement dénudé.

5. Les looks de la gang de Riverdale aux Teen Choice Awards

Non, mais! Ils ne peuvent pas être plus beaux et plus #goals.

6. Le look de Kendall Jenner aux CFDA Awards

Photo WENN.com

La mannequin est probablement la seule qui peut réussir à rendre une robe à froufrous aussi tendance.

7. Les looks de la gang du Chalet à Juste pour ados

Les pantalons de Catherine Brunet et le polo de Sarah-Jeanne... WOW!

8. Le look de Camila Mendes aux People Choice Awards

Brian To/WENN.com

Les tenues de Camila Mendes sont toujours impeccables, celui aux People Choice Awards n’en est qu’un exemple.

9. Le look de Lady Gaga aux TIFF Awards

Photo courtoisie, Joe Alvarez

La chanteuse et actrice en a surpris plus d’un avec sa robe, mais aussi avec son voile. Bradley Cooper lui a retiré son voile qui s’est transformé en manches. La chanteuse n’a pas fini de nous surprendre!

10. Le look d’Ariana Grande au MET Gala

AFP

Après une année mouvementée pour la chanteuse, il est un plaisir pour nous de souligner au moins l’un de ses looks, soit celui qu’elle arborait au MET Gala. Une tenue angélique qui lui allait à ravir!

11. Le look de Hailey Baldwin aux iHeartRadio Music Awards

Brian To/WENN.com

Hailey en a mis plein la vue, en mars dernier, au iHeartRadio Music Awards, alors qu’elle a osé le jumpsuit doré à franges.

12. Le look de Miley Cyrus aux Oscars

AFP

La tenue de la chanteuse est impeccable de la tête aux pieds. Le contraste des couleurs, les escarpins classiques et le rouge à lèvres rouge... Il n’y a rien à redire sur ce look!

13. Le look de Margot Robbie aux Critics’ Choice Awards

AFP

La belle blonde portait une robe rayée à volants avec quelques ornements. Elle a complété le tout à l’aide d’un chignon et d’un ruban en boucle.

14. Le look de Maripier Morin aux Gémeaux

La tenue de l’animatrice a fait tourner les têtes aux Gémeaux avec sa robe tout en transparence. Accompagné de jolis escarpins bleus, l’ensemble était tout simplement magnifique!

15. Le look de Bella Hadid à Cannes

Toujours d’une grande élégance, Bella Hadid n’a pas dérogé en arborant une robe nude à Cannes. Ce n’est pas la première fois que la brunette opte pour cette couleur de robe qui lui va comme un gant!

*Pour faire le plein d’inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!