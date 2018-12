Les belles-mères sont loin d’être toutes dans l’erreur

J’ai lu avec beaucoup d’attention la lettre titrée « Ma belle-mère nuit à notre couple » signée par « Annie ». Comme elle fut présentée un dimanche, jour où j’ai amplement le temps de lire votre Courrier et de réfléchir à ce que je lis, mon choc fut total. Sous le fallacieux prétexte de détruire la réputation de sa belle-mère, cette jeune femme montre ses vraies couleurs par de subtils détails parsemés çà et là dans sa lettre.

Elle parle rapidement de sa fille de 15 ans que cette marâtre surprotégerait, mais sans jamais détailler quoi que ce soit. Elle suggère que « Quand sa mère décide qu’elle est trop fatiguée les fins de semaine, je n’ai pas le droit d’aller visiter mon copain », sans détailler les raisons de cette fatigue.

Heureusement qu’elle avoue que cette femme qui travaille a besoin de ses enfants pour la soutenir dans les travaux domestiques à faire en fin de semaine. Mas elle omet de mentionner que sa fille est aussi réquisitionnée pour les faire ces fameux travaux. Et elle glisse assez vite sur le fait que cette dame fut obligée de placer son conjoint en institution à cause d’une maladie dégénérative, laissant supposer qu’elle l’a placé sans raison véritable.

Ce qui m’a le plus fait réagir, c’est quand elle dit : « Je suis obligée de me farcir sa mère ! » Ça donne une bonne idée du niveau d’éducation de la fille en question. J’ai eu une belle-fille de ce type et il a fallu que je force mon fils à la voir telle qu’elle était pour qu’il s’ouvre enfin les yeux. Je ne l’ai jamais regretté puisqu’il a fini par trouver quelqu’un de bien avec qui fonder sa famille.

Je suis une belle-mère exigeante, je le reconnais. Mais je pense vouloir pour mes enfants des conjoints dignes du rôle qu’ils auront à jouer dans la famille. Sans nier que certaines belles-mères abusent de leur pouvoir sur leurs enfants, la majorité ne veut que leur bonheur. Heureusement Louise que vous avez su déceler ça dans la lettre d’Annie.

Belle-mère fière de son titre

Il m’est toujours difficile de départager le vrai du faux quand je lis une lettre, puisqu’elle vient seule, sans sa contrepartie. En même temps, je me dois de rester la plus neutre possible dans des cas où la personne qui se plaint a su bien défendre sa cause au détriment de son(sa) supposé(e) adversaire. Mais dans ce cas bien précis, je ne renie pas ma réponse d’alors qui allait dans le sens de la vôtre.