Les coups de cœur de... PL Cloutier!

Pour le mois de décembre, j’ai demandé à des personnalités chouchoutes du Québec de me livrer leurs coups de cœur afin de les partager avec vous. Ce sont eux, pour les prochaines semaines, qui seront les goûteurs. Deuxième article du temps des Fêtes d’une série de cinq.

Nommé lors d’un récent sondage comme étant l’influenceur le plus populaire chez les 18 à 34 ans, PL Cloutier (de son vrai nom Pierre-Luc, vous l’aurez deviné !) est une véritable vedette avec sa chaîne YouTube au Québec, mais également en France, en Belgique et en Suisse. En 2017, il publie son premier livre Toute va ben été où il exprime ses réflexions sur certains passages de la vie. Aujourd’hui, il joue au métier de goûteur et nous propose ses découvertes.

SCONES CONGELÉS Photo courtoisie

Originaires du Royaume-Uni, les scones sont en fait des petits cakes (salés ou sucrés) principalement faits à base de farine de blé, d’orge ou d’avoine, et servis vers 15 h avec un bon thé chaud.

Les propriétaires du café La brume dans mes lunettes, Anik et Luc, ont décidé de commercialiser leurs petits succès, pour notre plus grand bonheur. Et c’est ainsi qu’est né Le monde est scone.

« C’est un produit vraiment le fun. De plus, ils sont vendus congelés et ils viennent en boîte de six. Nous avons juste à les mettre au four une trentaine de minutes. C’est idéal pour un brunch, ça fait changement. Quand ils sont chauds, c’est incroyablement bon en bouche », conclut PL.

LE MONDE EST SCONE / labrumedansmeslunettes.com

FONDUE AU CHOCOLAT CARAMEL À LA FLEUR DE SEL Photo courtoisie Fondée en 1979, à Lévis, ce n’est que dans les années 2010 que l’entreprise Chocolats Favoris connaît une popularité et une croissance fulgurante, au moment où elle fut rachetée par l’entrepreneur bien connu Dominique Brown. L’arrivée de fondues en boîte aux multiples saveurs a ainsi révolutionné le marché. « Je suis fou de Chocolats Favoris. Je suis toujours rendu là. C’est le seul endroit au monde que je veux ne jamais voir ouvrir à distance de marche de chez moi. Je veux que ce soit compliqué de m’y rendre. Et ma saveur préférée est le chocolat au lait caramel à la fleur de sel. Idéal pour les imprévus. Je suis un super fan », déclare le populaire youtubeur. CHOCOLATS FAVORIS / chocolatsfavoris.com

CIDRE ROSÉ Photo courtoisie

C’est bien connu : le mont Saint-Hilaire est un véritable paradis de la pomme. Le verger Petit & Fils est à sa quatrième génération et il est depuis longtemps reconnu pour produire des pommes de grande qualité. Au fil du temps, l’entreprise a également développé une gamme reconnue de cidres. Un lieu pour petits et grands.

« C’est ma nouvelle raison d’aller aux pommes. Ils font de nombreux cidres, mais leur rosé est tout simplement débile. Je me suis découvert un goût pour les cidres. Je peux dire que ça fait changement des bières en fût dans les bars. C’est un de mes nouveaux coups de cœur. »

LES VERGERS PETIT & FILS / auxvergerspetit.com