Les saveurs de l’hiver en trois temps

Le mois de décembre inspire toutes sortes de souvenirs, d’odeurs et évidemment de saveurs. Ce week-end, on goûte aux charmes de l’hiver en trois temps. On débute notre parcours festif avec le Marché Artisans, puis on voyage en Italie tout en restant au Québec avec la liqueur Disaronno et on termine notre circuit par une sortie féérique dans le Jardin de Noël.

MANGER : Le Marché Artisans est le garde-manger du centre-ville qui donne l’eau à la bouche

Dans le très chic et emblématique hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth, se trouve le plus grand garde-manger du centre-ville qu’on a nommé Le Marché Artisans. J’ai toute de suite été charmée par l’ambiance chaleureuse, malgré l’espace très spacieux de 8000 pieds carrés. Que vous dire de l’odeur qui y plane? C’est une émanation de petits plats qui mijotent au four qui s’accapare des lieux. Impossible de ne pas avoir l’eau à la bouche. Le Marché Artisans est une foire de fine gastronomie : on peut savourer sur place ou sur le pouce des mets gourmands comme un homard grillé choisi dans le vivier ou encore un poulet nourri aux grains et légumes grillés de la rôtisserie. C’est aussi l’endroit, où trouver des produits locaux uniques et des paniers gourmands pour impressionner vos convives durant le temps des Fêtes. On peut mettre la main sur un pot de caviar d’olives d’Andrea Jourdan ou encore sur un cheddar fumé au bois de pommier de l’Île-du-Prince-Édouard. Tout est délicieux. Faites simplement attention à votre portefeuille, car la facture peut devenir très vite salée! (900 Boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal)

BOIRE : À la découverte de la liqueur d’amande italienne Disaronno

Les saveurs de l’hiver sont synonymes de bouffe réconfortante, mais aussi de spiritueux qui réchauffent le cœur! Dernièrement, j’ai fait la découverte de la liqueur d’amande italienne Disaronno. J’ai adoré le siroter de plusieurs façons. D’abord en formule cocktail, avec purée de fraises et prosecco pour un joli drink des Fêtes et aussi en digestif dans un bon café mousseux. Cette liqueur peut être également utilisée dans plusieurs desserts, car son goût sucré se mélange très bien aux gâteaux spongieux. Les notes de ce liquide à la couleur ambrée sont principalement les cerises et bien sûr les amandes. De plus, cette année, les amateurs seront ravis d’apprendre qu’un nouveau coffret pour les festivités de décembre est lancé en collaboration avec la maison de mode Trussardi. C’est joli comme tout! (Disponible à 33,95$ à la SAQ)

SORTIR : Le Jardin de Noël le plus féérique en ville

Dès ce soir, les Montréalais sont invités à pénétrer dans le décor le plus féérique en ville, soit le Jardin de Noël. Situé dans le magnifique hôtel William-Gray, dans le Vieux-Montréal, le jardin de la cour intérieure sera transformé, jusqu’au 6 janvier prochain, en véritable tableau de Noël avec feu de foyer, lumières colorées et menu de la période des Fêtes. Il vous sera possible de siroter un cocktail chaleureux dont la fameuse Sangria de Noël avec vodka, oakbank, ginger ale, jus de canneberge et jus de clémentine. Finalement, le lobby de l’hôtel accueillera un petit marché artisanal de Noël avec accessoires et produits locaux. C’est une sortie entre amis à ne pas manquer, question de s’imprégner déjà de la magie des Fêtes. (421 rue Saint-Vincent, Montréal)