Nagbe a sauté la clôture

ATLANTA | Après avoir disputé ses sept premières saisons professionnelles à Portland, Darlington Nagbe se retrouve de l’autre côté de la clôture lors de cette finale.

Le milieu de terrain de 28 ans a en effet été échangé à Atlanta il y a tout juste un an, et en quittant Portland, il a laissé beaucoup de souvenirs derrière lui.

« Je suis arrivé à Portland à 20 ans, je m’y suis marié et j’y ai eu mes enfants, c’est toute ma vie adulte et j’y ai aussi gagné un championnat.

« Je vais toujours considérer cette ville comme la mienne, je l’aime, de même que les partisans et tout ce qu’ils ont fait pour moi. »

De rivaux à coéquipiers

Nagbe garde toujours contact avec certains de ses anciens coéquipiers. Il se promettait d’échanger des textos avec Zarek Valentin entre autres.

« Alvas Powell est mon petit frère, c’est probablement celui avec qui je parle le plus » », a-t-il ajouté.

Mais en arrivant à Atlanta, il a découvert Michael Parkhurst, contre qui il a remporté la Coupe MLS en 2015 alors que le vétéran défenseur faisait partie du Crew de Columbus.

« J’ai parlé avec Michael des deux buts, dont le premier qui a été marqué après quelque chose comme 30 secondes. C’était assez inhabituel.

« Je suis content qu’il soit dans mon équipe et c’est réciproque. Il me surprend, même si je savais que c’était un bon joueur. Il a une bonne vision du jeu. »

Contexte similaire

On parle beaucoup de l’engouement des partisans géorgiens pour l’Atlanta United FC, mais Nagbe a aussi connu des amateurs passionnés à Portland où le Providence Park est toujours à guichets fermés.

« Ce sont deux équipes qui ont beaucoup d’appui de leurs partisans et les tifos sont à l’avenant. »

Il n’a pas eu à se questionner bien longtemps à savoir s’il se retrouverait dans un bon milieu en arrivant à Atlanta. Il l’a su avant de mettre les pieds dans la capitale du Sud.

« Avant même d’arriver, avec l’alignement qu’il y avait et la chimie, je savais que cette équipe avait le potentiel pour aller jusqu’au bout. »

Rôle différent

À Portland, il était surtout employé comme milieu offensif. Il y a accumulé 27 buts et 33 passes décisives en 237 matchs.

À Atlanta, on s’appuie davantage sur ses qualités défensives, et c’est normal quand on connaît la force de frappe offensive de l’équipe en rouge et noir.

Cette saison, Nagbe a amassé trois passes en 1970 minutes réparties sur 23 matchs où il a toujours été titulaire.

« Il nous a donné de l’équilibre en milieu de terrain, ce que nous n’avions pas l’an dernier. Il nous a permis de ne pas abandonner nos qualités offensives », a expliqué l’entraîneur-chef Tata Martino.

Nagbe a par ailleurs raté près de trois mois d’action en raison d’une blessure à une cuisse au milieu de l’été.

Le regarder

Il y a trois ans, Michael Parkhurst était l’adversaire de Nagbe en finale. Il a d’ailleurs relaté une anecdote qui a fait rire le parterre de journalistes.

« Je me rappelle qu’il a eu un rôle important à jouer quand le ballon est sorti du terrain et que le jeu s’est poursuivi sur le premier but. »

Mais plus sérieusement, Parkhurst a louangé le travail du milieu de terrain qui est un travailleur de l’ombre dans une équipe remplie de puissance.

« Si on ne le regarde pas, on ne le remarque pas. Mais il est le lien entre la défense et l’attaque. »