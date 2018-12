SRB Côte-Vertu/Sauvé: le contrat enfin octroyé

MONTRÉAL – Les travaux pour le Service rapide par bus (SRB) Côte-Vertu/Sauvé pourront bel et bien débuter au printemps 2019. Le contrat vient d’être octroyé par la Société de transport de Montréal (STM), sept ans après les premières études à ce sujet.

L’entreprise Démix construction, une division du groupe CRH Canada, procédera à la mise en place de mesures préférentielles pour la circulation des autobus sur le boulevard Côte-Vertu.

Les SRB bénéficient d’une emprise dédiée qui réduit au minimum les conflits avec les autres utilisateurs de la route, et ne sont pas ralentis par la congestion.

Le transport entre les stations Côte-Vertu et Sauvé, respectivement dans les arrondissements de Saint-Laurent et d’Ahunstic-Cartierville, sera ainsi accéléré.

Plusieurs mesures

Parmi les mesures qui permettront d’accélérer la circulation des autobus sur Côte-Vertu, on retrouve une voie réservée de couleur distinctive, l’installation de feux prioritaires, l’élargissement de la chaussée dans les secteurs Acadie et Muir ainsi que des reconfigurations géographiques de la route sur certains tronçons.

Une fois en place, les mesures préférentielles pour autobus seront en vigueur sept jours sur sept, 24 h sur 24. Ce SRB couvrira une distance de 4,7 km, et la STM prévoit des gains de temps de l’ordre de 10 % par rapport aux temps de parcours actuels. La ligne 121, qui dessert ce secteur, est fréquentée par quelque 40 000 clients par jour.

Les travaux se termineront à l’automne 2020. Le contrat attribué par la STM est d’une valeur d’un peu plus de 17 millions $.

Et le SRB Pie-IX?

Les travaux préparatoires du SRB Pie-IX sont pour leur part déjà commencés, et une première station a déjà été installée, à la hauteur de la rue Amos. Cette ligne, qui débutera à la station Pie-IX et se rendra jusqu’à Laval, fera 11 km et comptera 17 stations. Sa mise en service est prévue pour l’automne 2022.