Un Mâcon pas croche du tout!

On me demandait dernièrement « quelle est la région de Bourgogne qui continue de te surprendre année après année? », question à laquelle j’ai répondu : le Mâconnais! Comptant désormais près d’une trentaine de communes auxquelles le nom de l’appellation peut s’adjoindre (Pierreclos, Roche Vineuse, Bussières, Vergisson, Vinzelles, etc.), Mâcon peut produire des rouges souples et sensuels, mais surtout des blancs d’envergure qui peuvent se rapprocher en qualité des fameux blancs de Côte de Beaune. Ses pentes douces et ses sols à dominance argilo-calcaire autour de la célèbre Roche de Vergisson apportent une rare patine au chardonnay qui domine l’appellation. Réservé uniquement à la production de vin blanc, le Mâcon Village représente une belle entrée en matière pour goûter les joies du Mâconnais.

C’est le cas de cette cuvée La Crochette de la Maison Jean Loron, l’un des plus anciens et plus grands propriétaires viticoles du sud de la Bourgogne avec des origines vigneronnes remontant à 1711. Un nez agréable aux tonalités finement citronnées auxquelles s’ajoutent des notes de poire, de beurre frais et une pointe de fumée. La bouche affiche une matière nourrie dotée d’une franche acidité. Bonne persistance avec des notes savoureuses de fruits blancs et de menthe. À boire sans retenue à l’apéro ou à table avec les poissons à chair blanche et fruits de mer.

La Crochette 2016, Jean Loron, Mâcon Villages, France

22,95 $ - Code SAQ 13668464 -13 % - 1,7 g/l

*** $$ 1/2