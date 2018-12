Un nouveau comptoir à «poké bowl» ouvre dans le Mile End

Les poké bowls ont la cote ces dernières années et les comptoirs qui en font poussent un peu partout en ville.

Cette fois c’est dans le Mile End qu’un tout nouveau resto a ouvert ses portes. Le Ti Poké s’est installé dans le local de la boutique de vêtements pour femmes Sachika, située au 5264 boulevard Saint-Laurent.

Derrière le projet de Ti Poké on retrouve les deux frères Truong qui font également partie de l’équipe du Blossom Bar.

Contrairement au Blossom Bar, le Ti Poké, lui, se veut plus simple avec un court menu composé de 4 options de poké, et 3 «ti-snack». L’endroit se veut aussi vegane et végé friendly.

Si vous êtes un amateur de poké bowl et que vous habitez ou travaillez dans le Mile-End, nul doute que le Ti Poké deviendra votre nouveau spot à lunch préféré!

Ti Poké

5264 boulevard Saint-Laurent

