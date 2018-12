GOYETTE, née DUPONT, Claire



Le 4 décembre 2018, à l'âge de 90 ans est décédée Mme Claire Dupont épouse de feu M. Gérard Goyette.Elle laisse dans le deuil ses quatre enfants, Serge (Monique), France (André), Céline (Jacques), Suzanne (Steven), ses six petits-enfants, ses six arrière-petits-enfants, sa soeur Lise, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces et autres parents et amis.Elle sera exposée le dimanche 9 décembre 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h à:7679 BOULEVARD TASCHEREAUBROSSARD, QCwww.dignitequebec.comUn hommage lui sera rendu ce même jour à 21h au salon. La semaine suivante, la famille recevra les condoléances en présence des cendres le vendredi 14 décembre dès 10h à l'église St-Louis-de-France (825 rue St-Louis, Terrebonne), les funérailles suivront à 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.