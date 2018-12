50 ans en grand pour Serge Postigo

Les décennies se suivent et, visiblement, se ressemblent pour Serge Postigo. Après avoir fêté ses 40 ans sur scène dans la comédie Le mystère d’Irma Vep, il vient tout juste de célébrer ses 50 ans... sur scène dans la comédie Le mystère d’Irma Vep.

« Des amis et de la famille m’avaient organisé une fête dans le théâtre. Quatre-vingts personnes sont entrées pendant le salut. J’étais bien gâté. Mon fils Thomas était là, mes autres enfants, ma blonde. Tout le monde était là », raconte-t-il, croisé à la première du spectacle Revue et Corrigée, lundi dernier, au Théâtre du Rideau Vert.

Le changement de décennie ne semble aucunement déranger le comédien et metteur en scène. Bien au contraire, même.

« Honnêtement, 50 ans, c’est mieux que 40 ans. À 40 ans, on se dit : “Oh my God, je commence à être vieux”, mais on a moins de maturité, moins de vision et moins de recul. À 50 ans, il y a quelque chose qui s’apaise. Je me sens plus en possession de mes moyens. Je suis même en meilleure forme physique. C’est super ! » dit-il.