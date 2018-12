PETITCLERC DUCHARME

Suzette



À Montréal, le lundi 3 décembre 2018 est décédée, l'âge de 88 ans, Suzette Petitclerc Ducharme.Elle laisse dans le deuil ses filles Louise (Raymond), Monique (Richard) et Francine (Luc), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Lise, ses frères Gilles, Laurent et Bernard ainsi que son beau-frère, sa belle-soeur, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le mardi 11 décembre 2018 de 10h à 17h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.