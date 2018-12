Ariana Grande et sa grand-mère se font tatouer ensemble

On sait qu'Ariana Grande est très proche de sa famille et elle l’a prouvé une fois de plus, hier, en se faisant tatouer avec eux.

La chanteuse, accompagnée de sa mère, son frère et sa grand-mère, se sont rendus chez l’artiste tatoueuse Mira Mariah afin de se faire graver un dessin significatif.

Sa magnifique grand-maman Marjorie, qu’Ariana appelle Nonna, a eu droit à son premier tatouage à vie!

Et la signification derrière est très touchante.

Elle s’est fait tatouer le mot «ciccio» sur l’annulaire gauche, le doigt de la bague de mariage.

Ce mot italien est un surnom donné aux hommes qui s’appellent Francesco ou Frank, le nom de son défunt mari qui est décédé en 2014.

Pour sa part, Ariana a opté pour un tatouage un peu plus gros que celui de sa grand-mère!

Sur sa main, la chanteuse a maintenant une lune et un soleil, dans le style bien original de l’artiste tatoueuse.

Son frère Frankie a aussi montré son dernier tattoo dans ses stories Instagram.

Une famille qui se fait tatouer ensemble est unie pour la vie!

